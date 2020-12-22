قاتل شقيقتيه التوأم بالرصاص في قبضة الشرطة العراقية

المواطن - متابعة

أقدم عراقي يدعى رافد صباح، السبت الماضي، على قتل شقيقتيه التوأم بالرصاص في مدينة الصدر، شرق بغداد، ليقع مساء أمس الاثنين في قبضة الشرطة، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية العراقية في بيان ذكرت فيه أن العشريني العمر “تم تسجيل اعترافاته بعد مواجهته بالأدلة والقرائن، ليحال إلى القضاء لنيل جزائه العادل، على ما اقترفت يداه من جرم شنيع”.

حوراء وزهراء، الطالبتان في “جامعة الإمام الصادق” قسم الحقوق، لقيتا حتفهما رميًا بالرصاص من مسدس أخيهما الذي أُشيع أنه كان يتعاطى المخدرات ويسيء معاملتهما، إلى أن قام يوم الحادث بجرح حوراء بزجاج مرآة كسرها، ثم أطلق عليها 6 رصاصات أردتها قتيلة في الحال، ولما حاولت أختها طلب النجدة من الجيران، عاجلها بأربع رصاصات، ولاذ بعدها بالفرار من منزل العائلة وتوارى عن الأنظار.

وأكدت الشرطة أنه كان مخمورًا حين ارتكب جريمته، بحسب ما أوضحه مدير العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في بيان كرر فيه أن قتل الأختين “حدث تحت تأثير الكحول”، وهو ما قد يخفف عقابه أيضًا.

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