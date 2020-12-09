قرار تحفيزي لنجوم الاتحاد للفوز على الشباب

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، لخوض مواجهة قوية ضد نادي الشباب بعد غد الجمعة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقررت إدارة العميد، برئاسة أنمار الحائلي، إصدار قرار تحفيزي لنجوم الفريق الكروي الأول بالنادي، وذلك من أجل الفوز على الشباب في دوري المحترفين.

ووفقًا لـ الزميلة “الجزيرة” فإن إدارة الحائلي قررت رصد مكافأة أكبر لنجوم العميد في حال هُزم الليث أمامهم، حيث ستكون المكافأة أكبر من المكافأة التي حصلوا عليها بعد الفوز على نادي الوحدة بالجولة السابعة.

العميد في المركز الرابع:

جدير بالذكر أن العميد يحتل حاليًّا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة حصل عليهم من سبع جولات.

بماذا علق ياسر القحطاني على عودة الاتحاد القوية ؟

وفي وقت سابق، وجه ياسر القحطاني نجم الهلال السابق، رسالة إلى الجماهير الاتحادية بعد تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم الموسم الحالي.

وعلّق القحطاني على العودة القوية للعميد قائلًا: “نُرحب بالآتي.. ويلكم باك يا الاتحاد.. شكل المنافسة حلوة هذه السنة”.

يذكر أن العميد، عانى من تراجع النتائج في المواسم الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، ونجا بصعوبة بالغة من الهبوط إلى الدرجة الأولى في آخر موسمين.

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