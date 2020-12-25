قرار كويتي بشأن المعلمين العالقين بسبب كورونا

المواطن - متابعة

وافقت وزارة التربية الكويتية على السماح بإصدار تأشيرات جديدة لجميع المعلمين العالقين؛ وذلك لسرعة عودتهم إلى البلاد، وذلك بعد انتهاء إقامتهم أثناء تواجدهم خارج البلاد بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وأفادت صحيفة الأنباء الكويتية نقلًا عن مصادرها بأن إصدار تأشيرات دخول جديدة للمعلمين العالقين الذين انتهت إقاماتهم خارج البلاد، هو الحل القانوني الأمثل لوجود عقبة قانونية تمنع تجديد إقامات منتهية لأشخاص أثناء تواجدهم خارج البلاد

وأشارت الصحيفة الكويتية إلى أن إصدار التأشيرات يقتصر علي جميع المعلمين الذين تحتاجهم وزارة التربية الكويتية في بعض التخصصات، حيث ستتم مخاطبة هؤلاء المعلمين للعودة إلى الكويت، بحسب الإجراءات المعمول بها.

وألمحت الصحيفة إلى قرار التأشيرات الجديدة سيشكل جميع المعلمين المتواجدين في بعض الدول بجانب الدول المحظور دخول رعاياها الأراضي الكويتية، ولكن بشرط دفع رسوم التجديد لوزارة الداخلية.

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