قرار منتظر من ” الآسيوي” قد يصدم الأخضر للشباب والناشئين

المواطن - محمد سمعه

يدرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء بطولتي كأس آسيا للناشئين وللشباب مما قد يُسبب صدمة لـ الأخضر المتأهل في البطولتين سلفًا.

ووفقًا لـ صحيفة “الرياضية” فإن الاتحاد الآسيوي يُفكر في إلغاء البطولتين وذلك بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلغاء بطولتي كأس العالم للشباب والناشئين بسبب انتشار فيروس كورونا.

كيف تأهل الأخضر لبطولتي ” الشباب” و “الناشئين” ؟

وكان المنتخب السعودي للشباب ” 19 عامًا” تأهل إلى كأس آسيا وذلك للدفاع عن لقبه الذي تُوج به في عام 2018، بينما تأهل منتخب الناشئين إلى بطولة كأس آسيا للناشئين، وذلك بسبب كونه بطل مجموعته في تصفيات البطولة.

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أمس الخميس إن الاتحاد الدولي ألغى بطولتي المونديال الذي كان من المقرر إقامتهما في دولتي إندونيسيا وبيرو على الترتيب في العام المقبل.

عدد مقاعد القارات الـ6 في مونديال السيدات

وفي سياق آخر، استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم على إقامة مونديال السيدات في كرة القدم عام 2023 بمشاركة 32 منتخبًا على أن تكون المقاعد كالتالي: “6 مقاعد للاتحاد الآسيوي، 4 مقاعد للاتحاد الإفريقي، 4 مقاعد للاتحاد الإفريقي، 4 مقاعد لأمريكا الشمالية، 3 مقاعد لاتحاد أمريكا الجنوبية، 11 مقعد للاتحاد الأوروبي لكرة القدم”.

شارك الخبر