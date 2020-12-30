قرقاش: التحريض والعنف والإرهاب سيفشل أمام مشروع السعودية للسلام في اليمن

المواطن - متابعة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في اليمن، الدكتور أنور قرقاش أن مخطط الإرهاب في اليمن سيفشل أمام مشروع السلام الذي تقوده السعودية.

وقال قرقاش إن استهداف مطار عدن هو استهداف لاتفاق الرياض، ولما يحمله من آفاق للاستقرار والسلام في اليمن الشقيق، سيفشل التحريض والتخريب والعنف والإرهاب أمام مشروع السلام الذي تقوده السعودية الشقيقة لخير اليمن والمنطقة.

وفي وقت سابق أدان رئيس البرلمان العربي وأمين عام الجامعة العربية استهداف مطار عدن مؤكدين أنه يهدف لتدمير اتفاق الرياض.

وأكد أمين عام الجامعة العربية أن التفجير عمل إرهابي جبان يستهدف تخريب الاتفاق السياسي الذي جرى التوصل إليه مؤخرًا برعاية الرياض، وتم بمقتضاه تشكيل الحكومة الجديدة ورأب الصدع مع المجلس السياسي الانتقالي بالجنوب، مشددًا على أن من يقف وراءه لا يُريد الخير لليمن وأهله ويسعى إلى تثبيت حال الفوضى وإرباك المشهد وإطالة معاناة اليمنيين.

شارك الخبر