قلق حول صحة جو بايدن قبل دخوله البيت الأبيض 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أظهر متابعو وسائل التواصل الاجتماعي قلقهم حول صحة الرئيس المنتخب جو بايدن، حيث ظهرت عليه أعراض مرضية في خطابة الأخير الذي هاجم فيه دونالد ترامب واصفًا إياه بأنه لا يحترم الديمقراطية.

وكان احتفل جو بايدن بفوزه في تصويت الهيئة الانتخابية الذي أعلن أنه تجاوز حد 270 صوتًا، وأثناء ذلك بدا صوته أجش وتوقف عدة مرات للسعال على الهواء مباشرة.

وانتقل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى تويتر للتعبير عن قلقهم حيث قال أحد المستخدمين: أظن أنه يحتاج بايدن إلى اختبار كوفيد-19، ووصل الأمر ببعضهم إلى عد مرات السعال، حيث قال سكوت ديترو: سعل بايدن 17 مرة في 14 دقيقة.

وأصر الرئيس المنتخب جو بايدن على أنه يحارب نزلة برد فقط لا أكثر، وانتقل إلى بث مباشر بعد خطابه قائلًا إنها نزلة طفيفة، مشيرًا إلى أنه أجرى اختبار فيروس كورونا يوم الجمعة الماضي، وجاء الاختبار سلبيًا.

ولم يمنع تصريحه هذا الأطباء من توجيه النصح والإرشادات له، حيث قالوا إنه يجب نصحه بالسعال في منديل بدلًا من راحة يده، حتى لا يتم نقل الفيروسات إلى أماكن أخرى.

ويأتي ذلك قبل دخول جو بايدن وتنصيبه رسميًا رئيسًا للبيت الأبيض، حيث من المقرر ان يتم ذلك في 20 يناير وفقًا للدستور الأمريكي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصيب بايدن بكسر في قدمه أثناء اللعب مع كلبه من فصيلة جيرمان شيبرد، ولا زال حتى الآن يستخدم حذاءً طبيًا أسود في قدمه اليمنى.

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