قوافل المشتين تتجه إلى تهامة بحثًا عن الدفء ومطالب بتوفير الخدمات

المواطن - سلمان آل مقرح - أبها

بدأت قوافل العائلات المشتين في الاتجاه إلى قطاع تهامة عسير؛ بحثًا عن الدفء والأجواء المعتدلة، تزامنًا مع نهاية الاختبارات اليوم الثلاثاء وبدء إجازة الربيع بين الفصلين، وهبوط درجات الحرارة في السراة.

وبدأت المركبات في الاصطفاف في العقبات بعسير خصوصًا عقبتي شعار وضلع، من أجل الوصول إلى مناطق ومحافظات تهامة الأكثر دفئًا والأجواء الخالية المعتدلة، حيث فضل الأهالي الهروب من برد السراة القارس لتعيش تهامة عسير أجواء أكثر حركة بسبب المشتين الباحثين عن الدفء في بطون الأودية وعلى السواحل البحرية، فيما شهدت العقبات تنظيمًا مميزًا من قبل رجال الأمن وتواجد الهلال الأحمر.

مطالب السياح:

وقال المواطن سعد عسيري: إن الإجازة فرحة خصوصًا للطلاب والطالبات بعد انتهاء الفصل الأول من العام الحالي، حيث وعد الأهالي أبناءهم بقضاء الإجازة في سواحل عسير وجازان؛ لما تشهد من اعتدال في الأجواء المميزة وإقامة مهرجانات متعددة، مطالبًا الجهات المختصة بالوقوف على دور الإيواء السياحية والشقق والفنادق ومتابعة النظافة والأسعار التي باتت العمالة الوافدة ترفعها كيفما تشاء بدون رقابة، مستغلة موسم الإجازة.

من جهته، أكد المواطن محمد القحطاني أن المنتزهات هي الأخرى تحتاج إلى نظافة وترتيب وتكثيف دورات المياه وتشغيلها والعمل على نظافتها لكثرة المشتين في الدرب والحريضة والبرك والقحمة والحبيل ورجال ألمع ومحايل وبارق والمجاردة، موضحًا أن هناك حدائق ومنتزهات منسية تمامًا من الخدمات والنظافة.

أما محمد الشهراني فطالب البلديات وغيرها من الجهات المعنية بمراقبة أسعار البيع في المحلات والأسواق وغيرها لوجود عمالة وبمشاركة بعض المواطنين ترفع الأسعار والخدمات.

في سياق متصل، شدد محمد الأحمري على ضرورة الاهتمام بنظافة الساحات الكبرى وإنارة المخططات وتكثيف عمليات الرش أمام المنازل بسبب انتشار الذباب والبعوض وغيرها من الحشرات.

خدمات غائبة:

وطالب أهالي بلديات مربة والدرب والحريضة بإنشاء حدائق ترفيهية في المخططات مثل الكدرة بالدرب وغيرها لكثرة الأهالي، خصوصًا في فصل الشتاء الذي يمتد لقرابة ستة أشهر مع توفير الخدمات من المياه والسفلتة والإنارة؛ حيث إن أغلب الأحياء بدون سفلتة وهناك مرضى ربو وكبار السن.

رقابة غائبة:

فيما طالب كل من ثاني القحطاني ومسفر أبو عجة بالرقابة على المطاعم والبوفيهات والديوانيات والمقاهي في قطاع تهامة، خصوصًا مع كثرة المنتزهين، حيث يفتقد البعض منها للنظافة وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا، كما أن هناك مطابخ وغرفًا ببعض المطاعم تغيب عن الأنظار وبها عمالة وافدة البعض منهم بدون شهادات صحية، مطالبين البلديات بتكثيف أعمال الرقابة ومتابعة ذلك على مدار الساعة، خصوصًا وأن العرض أقل من الطلب والعمالة “تتلاعب على كيفها”.

وكذلك طالب أهالٍ ومتنزهون البلديات وغيرها من الجهات بمتابعة الباعة المتجولين أمام المنتزهات والحدائق وغيرها وأيضًا أصحاب الألعاب النارية وألعاب الأطفال الأخرى من السيارات بمتابعتهم، حيث تسببوا في فوضى ومعاناة للأهالي واستنزاف للأموال ومشاكل بين الأطفال وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وغيرها كذلك سيارات الأيس كريم والبعض منها قديم، كما يوجد عمالة لا يوجد عليها مراقبة بتلك السيارات التي باتت تبيع كل ما هب ودب، وهدفها كسب المال بعيدًا عن صحة المستهلك.

عيادات متنقلة:

وطالب الأهالي بتوفير عيادات مصغرة ومتنقلة للصحة في المنتزهات الكبرى والحدائق التي تشهد إقبالًا من المنتزهين، وخصوصًا أن جائحة كورونا لا تزال منتشرة والبعض لم يتقيد بالاحترازات، وأيضًا لمباشرة الحالات الطارئة وكبار السن، ونظرًا لقلة المستشفيات والمراكز الصحية المناوبة.

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