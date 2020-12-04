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كأس آسيا يستعيد ذكرى أول فوز للأخضر في 1984
تمكن من التتويج باللقب هذه النسخة

كأس آسيا يستعيد ذكرى أول فوز للأخضر في 1984

2020/12/04
الساعة 3:36 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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كأس آسيا يستعيد ذكرى أول فوز للأخضر في 1984 لاعبو المنتخب السعودي
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 كأس آسيا يستعيد ذكريات فوز الأخضر
1.1 الجماهير تتذكر الجيل الذهبي

استعاد حساب كأس آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ذكرى أول فوز حققه المنتخب السعودي في منافسات البطولة القارية نسخة عام 1984.

كأس آسيا يستعيد ذكريات فوز الأخضر

ونشر حساب البطولة صورة للأخضر، وعلق قائلًا: “في مثل هذا اليوم، حقّق المنتخب السعودي أول فوز له على الإطلاق في نهائيات كأس آسيا بعد تفوّقه على سوريا بهدف نظيف ضمن منافسات المجموعة الأولى من نسخة سنغافورة 1984″.

وحفز حساب كأس آسيا الرسمي على “تويتر”، الجماهير للمشاركة والتذكير بأبرز لاعبي الأخضر في هذه النسخة، وقال: “هل يُمكنكم معرفة أسماء المنتخب السعودي الذي توّج بلقبه الآسيوي الأول ذلك العام؟”.

 

كأس آسيا
الأخضر يحتفل بالكأس

الجماهير تتذكر الجيل الذهبي

وتفاعلت الجماهير مع التغريدة، وقال فهد طلال الخشرمي: “صالح النعيمة وماجد عبدالله وناصر المنصور ومحيسن الجمعان وسمير عبدالشكور ومحمد عبدالجواد وعبدالله الدعيع وبندر الجارلله وصالح خليفة وفهد المصيبيح ويحيى عامر”.

وعلق عبدالكريم بابطين قائلًا: “3 من الأهلي.. 2 من الهلال، 2 من النصر، 1 من الاتفاق، 1 من النهضة، 1 من الطائي، 1 من أحد”، وأشادت الجماهير بتشكيلة الأخضر آنذاك، وقال بدر: “الجيل الذهبي لم ولن يتكرر”.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب السعودي

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