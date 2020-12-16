كأس الملك.. الشباب يسعى لتعويض خسارته ضد القادسية

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة القادسية ضد الشباب المقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، على استاد الأمير سعود بن جلوي في الخبر ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الملك.

انطلاقة مميزة لنادي الشباب

ويسير الفريقان بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ما يزيد من صعوبة مباراة القادسية ضد الشباب اليوم، حيث يحتل الليوث المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.

وتحمل مباراة القادسية ضد الشباب اليوم طابعًا خاصًا، حيث إن الهزيمة الوحيدة التي نالها الليوث هذا الموسم، كانت أمام الفريق القدساوي في الجولة السادسة، ليُعطل مسيرته ويبعده عن الوصافة، الأمر الذي يدفع اللاعبين لتعويض الخسارة وخطف بطاقة التأهل.

القادسية يتألق

على الجانب الآخر، يُقدم القادسية مستوى لافتًا وسط الكبار، حيث إنه صعد هذا الموسم من دوري الدرجة الأولى، ونجح في تحقيق نتائج إيجابية؛ ليحتل المركز السادس برصيد 13 نقطة، وبفارق الأهداف عن الاتحاد والفيصلي أصحاب المركزين الرابع والخامس.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية لمواصلة انطلاقته المميزة، وتحقيق مفاجأة بإقصاء الليوث من دور الـ16 لبطولة كأس الملك، أملًا في الوصول إلى أدوار متقدمة.

جدير بالذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن عن قصر المشاركة في كأس الملك 2020/ 2021 على فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فقط، حيث ستبدأ من دور الـ16، لتأخر انطلاق الموسم وضغط الروزنامة التي شهدت تغييرات عديدة.

شارك الخبر