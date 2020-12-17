كأس الملك قد يجمع مجددًا بين النصر والأهلي

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر في تضميد جراحه والعبور لدور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز على نادي الرائد بنتيجة هدفين دون رد مساء أمس الأربعاء في دور الستة عشر.

وفي حال تمكن الأهلي من الفوز مساء اليوم الخميس على نادي العين والعبور لدور الثمانية، فسوف يواجه العالمي في مباراة نارية بربع نهائي كأس الملك في تكرار لسيناريو مباراة نصف النهائي التي جمعت بين الفريقين في البطولة ذاتها بموسم 2019/ 2020 وحسمها أصفر العاصمة لمصلحته بالفوز بنتيجة 2/ 1.

الأهلي يهزم النصر في الدوري السبت الماضي:

وكان العالمي تقابل مع الأهلي مساء السبت الماضي بالجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فاز الأهلي بنتيجة 2/ 1.

يذكر أن مباراة العالمي والرائد، كانت أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وفي وقت سابق، علق الخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد على لقطة اشتباك المغربي عبدالرزاق حمدالله مع زميله سلطان الغنام، وذلك خلال مباراة النصر والرائد في ثمن نهائي كأس الملك.

لا سلوك مشين بين حمدالله والغنام:

وتحدث الزيد الخبير التحكيمي للقنوات الرياضية السعودية قائلًا: “لا يوجد سلوك مشين في لقطة الغنام وزميله المهاجم المغربي، كان الحكم سيطرد اللاعبين لو حصل ضرب بينهما أو بصق، ولكن هذا مجرد تدافع طبيعي ويجب على الحكم في هذه الحالة تنبيه اللاعبين فقط وهذا هو القانون”.

وأتى كلام الزيد عكس كلام أحمد الوادعي المحلل التحكيمي لـ صحيفة “الجزيرة” الذي قال : “كان يجب طرد حمدالله بعد سلوكه المشين، الذي مارسه مع سلطان الغنام، وأيضًا البطاقة الصفراء للغنام بسبب السلوك غير الرياضي، حكم الفيديو كان الواجب عليه إبلاغ الحكم بتلك المخالفة”. وكانت عدسات الكاميرا، عرضت لقطة اشتباك بالأيدي بين المغربي عبدالرزاق حمدالله واللاعب سلطان الغنام، وذلك خلال أحداث الشوط الأول من مباراة النصر والرائد. وبدأ الاشتباك عندما اقترب اللاعب المغربي من سلطان الغنام، ودفعه بكتفه لكن الغنام اعترض ودفعه بيده ليعود اللاعب المغربي ويمسكه بقوة من رقبته، ويزداد التوتر بينهما.

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