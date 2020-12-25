كاراغر: محمد صلاح يضغط على ناديه لتحسين عقده  

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

يعتقد نجم ليفربول السابق، جيمي كاراغر، أن النجم المصري، محمد صلاح يضغط من أجل تحسين عقده مع ناديه ليفربول، بعد تصريحاته الصادمة خلال يوم واحد من الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة.

يوم السبت الماضي، نشرت صحيفة آس الإسبانية مقابلتها الحصرية مع محمد صلاح، حيث رفض استبعاد الانتقال إلى أكبر فريقين في إسبانيا، وكشف أنه منزعج من عدم تسليم شارة الكابتن لمباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا ضد ميتلاند الدنماركي.

محمد صلاح لن يرحل:

ولا يعتقد أسطورة ليفربول كاراغر أن بإمكان ريال أو برشلونة دفع صلاح بعيدًا عن الأنفيلد وبدلًا من ذلك يعتقد أن النجم المصري أطلق تلك التصريحات للحصول على عقد جديد مع ليفربول.

ويستمر عقد صلاح الحالي مع ليفربول حتى صيف 2023، وذكرت تقارير هذا الأسبوع من موقع جول أن ليفربول متأكد بقاء النجم المصري.

ويُعتقد أن شروطه الحالية تقترب من 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع. فاز صلاح بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في وقته مع ليفربول، وسجل 110 أهداف في 173 مباراة على طول الطريق.

هذا الموسم، سجل صلاح في 16 هدفًا في 21 مباراة في جميع المسابقات مع ليفربول، وسيكون لديه فرصة لإضافة المزيد إلى رصيده عندما يستضيف فريقه وست بروميتش في 27 ديسمبر.

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