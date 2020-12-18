كاريلو يُنافس محمد نور على جائزة آسيوية تاريخية

المواطن - محمد سمعه

ينافس اللاعب البيروفي أندري كاريلو لاعب نادي الهلال، الأسطورة محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق من أجل الفوز بجائزة آسيوية تاريخية، قبل نهائي دوري أبطال آسيا المقرر انطلاقته غدًا السبت.

وكان كاريلو تُوج مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا عام 2019، بينما فاز نور مع الاتحاد بلقبين في دوري أبطال آسيا عامي 2004 و 2005.

محمد نور وكاريلو يُنافسان 4 لاعبين على الجائزة

وذكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أنه رشح كاريلو ونور بالإضافة لـ 4 لاعبين آخرين وهم البرازيلي رافائيل سيلفا لاعب فريق أوراوا الياباني، آي كيسن لاعب نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، آنتي كوفيتش لاعب ويسترن سيدني الأسترالي، لوكاس لاعب فريق جامبا أوساكا الياباني للفوز بجائزة أفضل أداء فردي في تاريخ نهائيات دوري أبطال آسيا.

نور عريس لقاء الإياب ضد فريق سيونجنام

ولن ينسى الجمهور الاتحادي الدور المميز الذي قدمه محمد نور أمام فريق سيونجنام إيلهوا تشونما الكوري الجنوبي حيث خسر الاتحاد في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2004 ضد الفريق الكوري في جدة بنتيجة 3-1، ليُكشر نور عن أنيابه الهجومية ويسجل هدفين للاتحاد في لقاء العودة بـ كوريا الجنوبية ويفوز الاتحاد بخماسية نظيفة تُحقق له اللقب الآسيوي.

أما كاريلو فسجل هدف فوز الهلال في ذهاب النهائي عام 2019 ضد فريق أوراوا بضربة رأسية، ثم صنع الهدف الثاني لزميله الفرنسي بافيتيمبي غوميز في مباراة العودة التي أُقيمت في اليابان.

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