‎الرئيسية
الرياضة
كاريلي: بريجوفيتش وكمارا سيتألقان عند تحسن العرضيات
مؤكدًا أنهما يحتاجان إلى عمل خاص

كاريلي: بريجوفيتش وكمارا سيتألقان عند تحسن العرضيات

2020/12/06
الساعة 11:00 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
0
طباعة
كاريلي: بريجوفيتش وكمارا سيتألقان عند تحسن العرضيات كاريلي
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 كاريلي يكشف سر تراجع مستوى بريجوفيتش وكمارا:
1.1 الوحدة ضد الاتحاد:

كشف المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي أسباب عدم ظهور مهاجمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ألكسندر بريجوفيتش وهارون كمارا بالمستوى المتوقع.

كاريلي يكشف سر تراجع مستوى بريجوفيتش وكمارا:

ولفت كاريلي خلال تصريحاته لـ”القنوات السعودية الرياضية”، إلى أن العمل مستمر مع اللاعبين، خلال الفترة الحالية، مضيفًا: “بيرجوفيتش وكمارا، لاعبا صندوق، ويحتاجان لعمل خاص”.

وشدد كاريلي على أن الاتحاد لا يملك لاعبي الأطراف الذين يجيدون إرسال الكرات العرضية، التي تخدم الثنائي الهجومي، وتابع: “عندما يحسن الفريق الاتحادي من كراته العرضية، فسوف نرى القيمة الحقيقية لرأسي الحربة، كهدافين مهمين”.

فابيو كاريلي
مدرب نادي الاتحاد

الوحدة ضد الاتحاد:

ولعب الوحدة ضد الاتحاد اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ونجح العميد في تحقيق فوزه الثاني على التوالي، وحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 2/ 1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة اليوم، رفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عند 6 نقاط فقط.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد

شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :