كاريلي عن غضب آل منصور: الأزمة انتهت

المواطن - مروة نبيل

علق المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي على لقطة غضب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حمد آل منصور أثناء استبداله في الشوط الثاني ضد الرائد.

🎥 لقطة غضب حمد آل منصور لاعب فريق #الاتحاد بعد خروجه من أرضية الملعب.#الاتحاد_الرائد pic.twitter.com/zZGihYdFQQ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 21, 2020

حمد آل منصور يُغادر الملعب غاضبًا:

وكان كاريلي قد دفع باللاعب حمد آل منصور في الدقيقة 17 من أحداث الشوط الأول في مباراة الاتحاد ضد الرائد، بعد إصابة غاري رودريغيز، قبل أن يستبدله في الدقيقة 63 ويدفع باللاعب عبدالإله المالكي بدلًا منه.

وأظهرت الكاميرات التلفزيونية خروج حمد آل منصور غاضبًا من الملعب أثناء الاستبدال، حيث رفض مصافحة مدربه البرازيلي، قبل أن يظهر وهو يجلس في المدرجات، وبدت عليه علامات الاستياء.

كاريلي يُعلق على غضب آل منصور:

وتحدث المدرب البرازيلي على هذه الواقعة قائلًا: “إيجابيات حمد آل منصور أكثر من سلبياته، والمشكلة انتهت بعد مصافحتي له في غرفة الملابس.. أخرجته بسبب مستواه في بعض اللقطات خلال المباراة”.

وتحدث كاريلي عن المباراة قائلًا: “الغيابات أثرت علينا.. فضلت إراحة رومارينيو وعبدالإله المالكي، لشعورهما بآلام في العضلة الخلفية، ومنح الفرصة للاعبين آخرين، لم أعرف طبيعة إصابة غاري في الإحماء، وبرونو هنريكي لاعب مهم لنا، وسأستعين به”.

وواصل خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”، قائلًا: “تنتظرنا مباريات مهمة، أمام الهلال بالجولة القادمة، وكذلك ضد الشباب في إياب نصف نهائي البطولة العربية، ويجب أن نكون في كامل جاهزيتنا”.

يُذكر أن الاتحاد لعب ضد الرائد على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بالتعادل السلبي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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