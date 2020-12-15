كاريلي يحسم مصير مشاركة فهد المولد

المواطن - مروة نبيل

اقترب النجم فهد المولد من العودة إلى المشاركة في المباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي كان يُعاني منها.

فهد المولد يقترب

وكان المولد قد تعرض لإصابة قوية نهاية شهر أكتوبر الماضي خلال مباراة الاتحاد ضد الأهلي في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأثبتت الفحوصات معاناته من تمزق في العضلة الخلفية.

ويأمل فهد المولد في الانضمام إلى قائمة الاتحاد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، خاصة أنه يُشارك في التدريبات، مساء أمس الاثنين.

ويعتزم الجهاز الفني في نادي الاتحاد عدم الاستعجال في إشراك المولد بعد تعافيه من الإصابة التي أجبرته على الغياب لمدة 6 أسابيع، حيث سيكون قرار مشاركته من عدمها في يد المدرب البرازيلي فابيو كاريلي فقط، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

الاتحاد يسير بشكل مميز

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز الثالث.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الوحدة، مساء يوم الخميس المقبل، في كأس خادم الحرمين الشريفين، ثم يلعب مع الرائد، يوم 21 من شهر ديسمبر الجاري، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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