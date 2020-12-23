كاريلي يُجهز رودريغيز لمواجهة الشباب

المواطن - مروة نبيل

يسعى المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي لتجهيز نجم الرأس الأخضر، غاري رودريغيز، أملًا في عودته سريعًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم.

رودريغيز يغيب للإصابة

وكان رودريغيز قد تعرض لإصابة خلال مباراة الاتحاد والرائد، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليُغادر الملعب عند الدقيقة 17، وأثبتت الفحوصات إصابته في العضلة الخلفية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وطلب كاريلي من طبيب نادي الاتحاد منحه تقريرًا متكاملًا عن نتائج الفحوصات، التي خضع لها رودريغيز، وأبلغه بتكثيف البرنامج التأهيلي للاعب بهدف تجهيزه لمباراة الشباب، وذلك وفقًا لمصادر خاصة لـ”الرياضية”.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الشباب في الرابع من شهر يناير المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، علمًا بأن مباراة الذهاب في الرياض انتهت بالتعادل الإيجابي.

الاتحاد يتعادل مع الرائد

ولعب الاتحاد ضد الرائد، الاثنين الماضي، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بالتعادل السلبي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وارتفع رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى 14 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الرائد إلى 11 نقطة في المركز العاشر.

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