كايشينيا يستهدف حصد البطولة العربية بعد غياب 20 عامًا

المواطن - مروة نبيل

شدد المدير الفني البرتغالي بيدرو كايشينيا على أنه يستهدف قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لحصد لقب البطولة العربية للأندية الغائب عن خزائن الليوث منذ 20 عامًا.

الشباب والاتحاد في البطولة العربية:

ومن المقرر أن يلعب الشباب والاتحاد على ملعب الأمير خالد بن سلطان في العاصمة الرياض، مساء اليوم الأربعاء عند الساعة 7:45 مساءً، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة العربية 2020 “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”.

وستُقام مباراة الإياب بين الفريقين في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، يوم الاثنين الموافق 4 يناير المقبل.

كايشينيا يستهدف اللقب:

وأشاد كايشينا خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة بأداء الاتحاد، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن فريقه بصدد خوض لقاء قوي للغاية، وأن حسم التأهل سيتضح بعد مباراة العودة.

وتابع: “الشباب يريد تحقيق البطولة بعد غيابه عنها 20 عامًا.. تفكيرنا الآن ينصب نحو حصد اللقب.. لدينا لاعبين محترفين على مستوى عالٍ، الشباب فريق كبير ويقابل فريقًا كبيرًا أيضًا، ليس لدي أي ضغوط ولكني أبحث عن اللقب”.

ومن جانبه، شدد مدافع نادي الشباب، عبدالله الشامخ على أن تركيز فريقه ينصب على اللقب منذ الموسم الماضي، مضيفًا: “الاتحاد فريق كبير، وسنخوض الشوط الأول في الرياض ونبحث عن نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة بعد شهر واحد من الآن”.

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