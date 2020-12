كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة لاعب القرن في حفل جوائز جلوب سوكر

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أضاف كريستيانو رونالدو جائزة مرموقة أخرى إلى إنجازاته العظيمة، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في القرن في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، شوهد مهاجم يوفنتوس، الحائز على جائزة البالون دور خمس مرات، في دبي، حيث حصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم من 2001 إلى 2020.

جاءت الجائزة الأخيرة له في أعقاب نجاح كريستيانو رونالدو منذ أسابيع قليلة في الحصول على جائزة القدم الذهبية، التي تم تقديمها لأول مرة في عام 2003، للاعبين الذين يبلغون من العمر 28 عامًا أو أكثر ولا يمكن الفوز بها إلا مرة واحدة في حياتهم المهنية.

🏆 Congratulations to 🇵🇹 CRISTIANO RONALDO on winning the ⁣Globe Soccer Award for the⁣ PLAYER OF THE CENTURY 2001-2020⁣ 👏#CristianoRonaldo #CR7 #Bvlgari #GlobeSoccer pic.twitter.com/Y8Bg2ZfapO

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020