كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة لاعب القرن في حفل جوائز جلوب سوكر

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أضاف كريستيانو رونالدو جائزة مرموقة أخرى إلى إنجازاته العظيمة، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في القرن في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، شوهد مهاجم يوفنتوس، الحائز على جائزة البالون دور خمس مرات، في دبي، حيث حصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم من 2001 إلى 2020.

لاعب القرن:

جاءت الجائزة الأخيرة له في أعقاب نجاح كريستيانو رونالدو منذ أسابيع قليلة في الحصول على جائزة القدم الذهبية، التي تم تقديمها لأول مرة في عام 2003، للاعبين الذين يبلغون من العمر 28 عامًا أو أكثر ولا يمكن الفوز بها إلا مرة واحدة في حياتهم المهنية.

🏆 Congratulations to 🇵🇹 CRISTIANO RONALDO on winning the ⁣Globe Soccer Award for the⁣ PLAYER OF THE CENTURY 2001-2020⁣ 👏#CristianoRonaldo #CR7 #Bvlgari #GlobeSoccer pic.twitter.com/Y8Bg2ZfapO — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020

على الرغم من مرور 20 عامًا فقط على القرن الحالي، لم يكن رونالدو الشخص الوحيد الذي تم الاحتفال به بجائزة امتدت على مدار 100 عام.

مدرب القرن:

وفاز مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، بجائزة مدرب القرن، بعد فترته الناجحة في تدريب برشلونة وبايرن ميونيخ قبل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الوقت نفسه، حصل وكيل رونالدو خورخي مينديز على واحدة من أغرب الجوائز في الحفل، مع جائزة وكيل القرن.

وصنف نادي رونالدو السابق ريال مدريد على أنه نادي القرن، بعد فوزه بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وسبعة ألقاب في الليغا خلال العشرين عامًا الماضية.

ومن بين الفائزين الآخرين بالجوائز في الحفل بايرن ميونيخ الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا، الذي فاز بجائزة أفضل نادي لعام 2020.

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