كريم الأحمدي: هذا سبب تعادل الاتحاد بـ كلاسيكو دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

كشف المغربي كريم الأحمدي، لاعب نادي الاتحاد، السبب وراء تعادل فريقه ضد نادي الهلال مساء اليوم السبت بالجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث الأحمدي للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “جاءتنا فرص كثيرة لم نستغلها، والهلال كان الأكثر استغلالًا لفرصه، وهكذا تعادلوا معنا”.

وتابع الأحمدي: “كان بإمكان العميد إحراز أكثر من هدف، ولكن عدم التركيز في إنهاء الهجمات، جعلنا نحصل على نقطة!”.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مباراة الهلال والاتحاد التي أُقيمت مساء اليوم السبت بالجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول من مباراة الاتحاد والهلال:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي العميد، حيث لم يحتسب الحكم محمد الهويش ركلة جزاء للعميد بعد احتكاك حبيب الوطيان حارس الهلال مع عبدالعزيز البيشي جناح الاتحاد.

ونجح بعدها اللاعب عبدالرحمن العبود من إحراز الهدف الأول للاتحاد بالدقيقة العشرين عبر تصويبة صاروخية، لم يتمكن الوطيان من صدها. وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الاتحاد بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني من مباراة الهلال والعميد، أهدر الصربي بريجوفيتش فرصة إضافة الهدف الثاني للاتحاد بعد مروره من الوطيان. ورفض الحكم الهويش احتساب ركلة جزاء لـ الهلال، بعد لمس زياد الصحفي مدافع العميد للكرة بيده، حيث أكد الحكم على أنها غير متعمدة. وبعد محاولات قوية من جانب الهلال، تمكن صالح الشهري من إحراز هدف التعادل للأزرق من ضربة رأسية بالدقيقة الـ85 في مباراة كان عنوانها الإثارة. ترتيب الفريقين بعد نهاية الكلاسيكو: وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد الهلال 23 نقطة في المركز الأول في جدول الترتيب، بينما أصبح رصيد الاتحاد 15 نقطة في المركز الرابع. وكانت مباراة الهلال والعميد أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

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