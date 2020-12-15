كلمات نارية وتحذيرية من السويكت لـ لاعبي النصر

المواطن - محمد سمعه

وجه صفوان السويكت، رئيس النصر، كلمات نارية لـ لاعبي الفريق الكروي الأول بالعالمي، وذلك بعد تعرضهم لـ 6 هزائم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي.

وكان العالمي خسر يوم السبت الماضي من النادي الأهلي بنتيجة 2/ 1 في الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليتواجد في المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري ويفقد الفرصة في المنافسة على لقب الدوري بالموسم الحالي.

ماذا قال السويكت للاعبي النصر ؟

وبحسب الزميلة “الرياضية” فقد قال السويكت للاعبي العالمي: “كفاية أعذار والعالمي لا يقف علي أو عليكم، يكفي رمي التهم على المدرب، وكنا نستطيع الفوز في بعض المباريات دونه، أي لاعب ليس لديه الرغبة للعب بسبب أمور نفسية، فليخبرنا وله منا قبلة على الجبين!”.

وفي وقت سابق تحدثت تقارير صحافية عن تفاصيل جديدة تخص عدم قدرة إدارة نادي النصر على إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا بالفترة الحالية.

وكان جمهور العالمي، طالب في أكثر من مناسبة بإقالة فيتوريا؛ بسبب النتائج السيئة التي يُقدمها الفريق بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعرض أصفر العاصمة لـ 6 هزائم بعد مرور 8 جولات من الدوري.

ووفقًا لـ الزميلة “الاقتصادية” فإن الشرط الجزائي يمنع إدارة أصفر العاصمة من إقالة فيتوريا وإلغاء العقد من طرف واحد، حيث يتطلب هذا الأمر توفير قيمة نصف عقد المدرب البرتغالي تقريبًا.

العالمي يستعد لمواجهة الرائد:

جدير بالذكر أن النصر يستعد لمواجهة الرائد في دور الـ16 ببطولة كأس الملك غدًا الأربعاء.

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