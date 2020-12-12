كلية الطب بجامعة نجران تنفذ حملة الإنفلونزا الموسمية

المواطن-حسن عسيري-نجران

نظمت كلية الطب بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب في جامعة نجران حملة توعوية ضد الإنفلونزا الموسمية، وذلك في حديقة الملك فهد ” غابة سقام”.

وانطلقت الحملة أمس الجمعة بمشاركة عدد من طلاب وطالبات كلية الطب وعدد من الدكاترة المختصين، تم خلالها تقديم اللقاح للزوار، حيث بلغ عدد المستفيدين من اللقاح 100 شخص من مختلف فئات المجتمع إلى جانب عدد كبير من الزوار تمت توعيتهم بذلك.

كما قدم الطلبة المتطوعون في الحملة المعلومات للزوار حول فوائد اللقاح ودوره في تجنب المستفيدين من الإصابة بالإنفلونزا.

وهدفت الحملة إلى توعية المجتمع تجاه الإنفلونزا الموسمية، وأهمية اللقاح لمواجهة التعامل في حال الإصابة بها، وكذلك تقديم اللقاح لزوار الحملة، وتثقيف الزوار بأعراض الإنفلونزا الموسمية، إضافة إلى توضيح الفئة الأكثر عرضه لها، والتعريف باللقاح.

وتأتي هذه الحملة استشعاراً من دور الجامعة تجاه المجتمع، واستفادةً من إمكانات الجامعة المتنوعة.

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