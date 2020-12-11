كواليس انتقال حمد اليامي إلى الهلال

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال، أول أمس الأربعاء، عن التعاقد مع اللاعب حمد اليامي، ظهير أيمن نادي القادسية، لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأوضح علي بن دعرم، المتحدث باسم القادسية، كواليس صفقة اليامي المنضم حديثًا إلى الهلال.

حمد اليامي أصر على الانضمام إلى الهلال:

وتحدث ابن دعرم لـ صحيفة “الرياضية” مؤكدًا أن اليامي رفض تجديد عقده مع القادسية، وأصر على الرحيل بعد عرض نادي الهلال.

وأشار المتحدث باسم النادي إلى أن اليامي رفض أكثر من عرض بعد أن تقدمت به إدارة النادي وفقًا للحد الأعلى من الرواتب.

وأكد ابن دعرم على أن اليامي موهبة كبيرة لكن القادسية لن يتأثر برحيله.

وتمت مراسم توقيع العقد مع اليامي بمبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري في مقر نادي الهلال في الرياض.

ويتقن لـ اليامي صاحب الـ22 عامًا اللعب كظهير أيمن كما سبق له تمثيل المنتخب السعودي للشباب، والمنتخب السعودي الأولمبي.

موعد مباراة الهلال والوحدة:

وفي سياق آخر، سيدير الحكم ماجد الشمراني، مباراة الهلال والوحدة بالجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأحد المقبل.

وكان الهلال انتصر على نادي الرائد يوم الاثنين الماضي بهدف دون رد سجله المدافع علي البليهي في إطار لقاءات الجولة السابعة من دوري المحترفين.

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