كورونا يؤجل مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون

المواطن - مروة نبيل

تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في تأجيل مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون، والتي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين.

تأجيل مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون:

وأعلن السيتيزنز عن تأجيل مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون التي كانت ستُقام على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأجرى مانشستر سيتي اختبارات عديدة لفيروس كورونا المستجد، لتظهر وجود حالات إيجابية جديدة، وذلك بالإضافة إلى الحالات الأربع التي سبق وأُعلن عنها في الكريسماس، وذلك وفقًا لموقع النادي الرسمي.

وقررت رابطة البريميرليج بالتشاور مع إدارتي الناديين، وبناء على الاستشارات الطبية القوية، تأجيل المباراة خوفًا من تفشي الفيروس بصورة أكبر.

وستدخل كل الحالات المصابة فترة من العزل وفقًا لبروتوكول الحكومة البريطانية، كم سيتم غلق مقر تدريبات الفريق لفترة، على أن تجرى قائمة الفريق الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا، قبل اتخاذ قرار استئناف التدريبات مرة أخرى.

ترتيب الدوري الإنجليزي:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، من الفوز في 7 مباريات والتعادل 5 مرات، وخسر مواجهتين.

على الجانب الآخر، يسير إيفرتون بشكل جيد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة من الفوز 9 مرات والتعادل مرتين، وخسر 4 مرات.

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