كيال يُناقش مع ميلويفيتش أسباب تراجع الأهلي

المواطن - مروة نبيل

انتقد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، فيصل زيد، الأخطاء التحكيمية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا في الوقت ذاته وجود اجتماع مع المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش لمعرفة أسباب التراجع.

كيال يجتمع مع ميلويفيتش

وقال فيصل زيد: “الكل يتحمل خسارة ضمك.. وطارق كيال سيجتمع بالمدرب ميلويفيتش، مساء الاثنين، وإدارة عبدالإله مؤمنة ترحّب بجميع الشرفيين والإعلاميين لمناقشة أوضاع الأهلي.. الأهلي يحتاج وقفة الجميع”.

وتابع المتحدث الرسمي باسم الأهلي خلال تصريحاته لـ”الديوانية”: “الأخطاء التحكيمية كانت جزءًا من اللعبة واليوم هي اللعبة بأكملها!.. هل الفار لدينا يحتاج لفار؟.. سنخاطب اتحاد القدم حول الأخطاء التحكيمية”.

الأهلي يتراجع:

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره ضمك بنتيجة 4/ 3، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره النصر، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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