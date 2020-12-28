كيفية إرسال صور عالية الجودة على WhatsApp Web

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يتيح لك تطبيق WhatsApp Web القيام بالعديد من الأشياء بسهولة أكبر، من بينها إرسال المستندات من جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي والصور، إلى جانب أشياء أخرى، لكن عند الحديث عن الصور فإن إرسالها يفقدها جودتها، وإليك حيلة لتجاوز ذلك.

ومن الشائع جدًا أنه عند إرسال الصور أو مقاطع الفيديو، تنخفض جودتها لأن التطبيق يقللها حتى يتمكن الآخرون من تنزيلها الأمر الذي قد يمثل مشكلة لكن الآن يمكنك القيام بذلك باتباع بعض الخطوات.

السبب في أن التطبيق يقلل من جودة الصور ومقاطع الفيديو هو حفظ الذاكرة وبيانات المستخدم، لكنه لا يدرك متى تكون مهمة لبعض الأعمال وبالتالي من المهم جودتها.

وبحسب موقع explica.co فإنه عندما تكون متصلاً بشبكة Wi-Fi من جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي اتبع هذه الخطوات لإرسال صور بدقة جيدة:

إرسال صور عالية الجودة على WhatsApp Web

1- قم بتسجيل الدخول إلى WhatsApp Web.

2- أدخل الدردشة حيث تريد إرسال الصور.

3- اختر أيقونة القصاصة لإرسال ملف الموجود في الجزء العلوي الأيمن.

3- انقر فوق خيار المستند وحدد الملف الذي تريد إرساله من الكمبيوتر.

4- في حالة رغبتك في إرسال ملف يتجاوز حجمه 16 ميغا بايت، وهو الحد الذي يفرضه التطبيق، يلزم استخدام تطبيقات أخرى أو خدمات الجهات الخارجية، لذلك يُوصى بعدم تجاوز هذا الحد.

5- بالطريقة نفسها، إذا كان ملفًا كبيرًا جدًا، يمكنك تحميله على قوقل درايف Google Drive ثم إرسال الرابط حتى يتمكن الشخص الآخر من تنزيله، وبهذه الطريقة لن تفقد الجودة أبدًا.

6- هناك طريقة أخرى وهي تنشيطها من خلال تطبيقات أخرى مثل Firefox Send أو WeTransfer، والتي تسمح لك بإرفاق الملفات ذات الجودة ثم إرسالها حتى يتمكن الشخص الآخر من تنزيلها.

كل هذه الطرق يمكن أن تسهل عليك إرسال الملفات ولا تفقد جودتها، يمكن أن يكون هذا مفيدًا جدًا في العمل أو حتى القيام بالأعمال الدراسية.

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