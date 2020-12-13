كيفية استخدام WhatsApp دون الكشف عن رقم هاتفك المحمول

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يشترط استخدام WhatsApp وجود رقم هاتف، لكن ما لا يعلمه الكثيرون هو أن الرقم يمكن أن يعود إلى هاتف محمول أو خط أرضي، ويمكن الحصول على كليهما بسهولة افتراضيًا ومجانًا، بحيث يمكن استخدام الرقم لمرة واحدة للتسجيل عبر تطبيق الرسائل الفورية.

ويوفر عدم مشاركة رقم هاتفك المحمول الحقيقي أقصى درجات الخصوصية، ويعرض موقع gadgetsnow طريقتين للقيام بذلك.

1- استخدام WhatsApp برقم هاتف افتراضي لإخفاء رقمك الحقيقي

هناك الكثير من التطبيقات التي تزودك بأرقام هواتف افتراضية ومنها تطبيق TextNow، كل ما يتطلبه الأمر إنشاء حساب مجاني ثم تسجيل الدخول، وستحصل على قائمة بخمسة أرقام هواتف مجانية.

اختر أي رقم تريده، وباستخدام هذا الرقم الافتراضي، يمكنك إجراء مكالمات واستقبال الرسائل عبر الإنترنت، لكن يتعين عليك أولًا إلغاء تثبيت تطبيق واتساب، ثم إعادة تنزيله، وأثناء التسجيل قم بتغيير رمز بلدك إلى البلد التي تناسب رقم هاتفك الافتراضي الجديد الذي اخترته.

أدخل الرقم الافتراضي وحافظ على تشغيل تطبيق TextNow في الخلفية.

في هذه الحالة، لن تتلقى رسالة الأمان OTP على رقم الهاتف الافتراضي هذا، لذلك حدد أمر اتصل بي Call me بدلًا من الرسالة، وستحصل بسرعة على مكالمة فائتة على تطبيق TextNow وستظهر رسالة جديدة على بريدك الصوتي داخل التطبيق، ما عليك سوى تشغيلها لمعرفة رمز التحقق الخاص بك.

بمجرد حصولك على رمز التحقق، ما عليك سوى إدخاله على WhatsApp والمتابعة كالمعتاد.

2- استخدام WhatsApp برقم هاتف أرضي

يمكنك تسجيل رقم هاتف أرضي لاستخدام واتساب، ومن أجل ذلك تحتاج إلى التالي:

إلغاء تثبيت تطبيق واتساب، وتحميل نسخة الأعمال WhatsApp Business.

رقم هاتف أرضي يعمل.

بعد تثبيت التطبيق سيطلب رقم هاتف للتسجيل.

اختر رمز بلدك متبوعًا برقم الهاتف الأرضي.

بعد إدخال الرقم، سيرسل التطبيق رسالة الأمان OTP، ونظرًا لأنه رقم خط أرضي، فلن تتلقى أي رسالة نصية، لذلك انتظر حتى انتهاء صلاحية رسالة الأمان وحدد أمر اتصل بي Call me.

ستتلقى مكالمة على رقمك الأرضي مع OTP.

أدخل كلمة المرور التي تلقيتها ثم اتبع العملية المعتادة لتثبيت WhatsApp

هذه الطريقة تضمن لك مزيدًا من الخصوصية في حال أردت عدم الكشف عن رقم هاتف الشخصي، لكن في المقابل يتعين عليك إضافة قائمة جهات الاتصال يدويًا.

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