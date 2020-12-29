كيفية التخلص من رائحة الحلبة

الحلبة من أكثر المشروبات التي تترك رائحة شديدة في الجسم بالرغم من أنها ذو مذاق حلو ومنها يبحث الناس عن الطرق المختلفة في كيفية التخلص من رائحة الحلبة للقضاء على هذا الأمر المزعج.

الحلبة

تعتبر الحلبة من أشهر المشروبات والعلاجات العشبية المعروفة والمنتشرة في جميع البلاد العربية وبعض البلدان الغير العربية، حيث تعتبر الحلبة لها قدرة فاعلية كبيرة جدًا على علاج بعض الأمراض وزيادة هرمونات الثدي لدى المرأة بل وتساعد الفتيات النحيفة على النمو والتخلص من النحافة لما فيها من هرمونات.

تستخدم الحلبة أيضًا في علاج بعض مشكلات واضطرابات الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي أيضًا، ولها مذق حلو وجميل يحب أن يتناوله الناس بشكل عادي طبيعي دون الغرض لعلاج مرض او مشكلة ما، خاصةً في فصل الشتاء حيث تساعد الفرد على التدفئة وتسخين الجسم.

فوائد الحلبة الطبية

تمتلك الحلبة فوائد عديدة كثيرة جدًا كما سبق وتحدثنا عنها في عجالة في الفقرة السابقة ومنها يحب الكثير من الناس تناول كوب من الحلبة يوميًا للاستفادة من هذه الفوائد والخصائص الكبيرة التي تحتوي عليها نبات الحلبة، ومنها نذكر:

تناول الحلبة باستمرار يساعد في حماية الإنسان من الإصابة بتصلب الشرايين وبعض أمراض القلب.

تعمل الحلبة للسيدات المرضع على إدرار كمية حليب الأم.

تحتوي الحلبة على مجموعة من الزيوت والتي تعمل على علاج اضطرابات ومشاكل المعدة والجهاز الهضمي بشكل عام.

تساعد الحلبة على تنظيم الدورة الشهرية وتحمي الفتيات من التهابات الرحم والوقاية منها.

تقضي الحلبة على الضعف الجنسي نظرًا لما تحتويه الحلبة من كمية عالية من البروتينات.

فوائد الحلبة الجمالية

للحلبة أيضًا فوائد عديدة ومتنوعة في التجمل للبشرة والشعر وحل الكثير من مشاكل البشرة والوجه التي تعاني منها المرأة، ومنها:

تعتبر الحلبة من أهم الأعشاب التي تساعد على علاج الاكزيما والحساسية التي تصيب الجسم.

تعمل الحلبة على علاج آثار الحروق والندبات التي تظهر في الوجه نتيجة الحبوب.

تمنع الحلبة من تراكم وظهور البثور السوداء على الوجه.

تساعد الحلبة على القضاء على التجاعيد وعلامات الشيخوخة والتقدم في السن.

يتم وضع الحلبة المطحونة على الكثير من الوصفات والماسكات لتفتيح البشرة والتخلص من حب الشباب وعلاجها.

زيت الحلبة أيضًا يقال أنه يساعد على تسمين الوجه النحيف.

أين تظهر رائحة الحلبة

قبل التعرف على كيفية التخلص من رائحة الحلبة بالعديد من الطرق التي تساعد على ذلك إذا قمنا باتباعها بطريقة صحيحة وسليمة، فيجب أولًا أن نتعرف على المناطق التي يتم فيها ظهور رائحة الحلبة الكريهة ومن الجدير بالذكر أن رائحة الحلبة نظهر مع رائحة العرق ومع رائحة البول.

فعند تعرق الإنسان بعد تناول كوب من الحلبة فسوف تظهر رائحة كريهة في رائحة عرق الفرد، وبعد التبول أيضًا قد تظهر رائحة كريهة نتيجة تناول الحلبة، وهناك أيضًا بجانب الأماكن التي سبق وذكرناها مجموعة أخرى من المناطق في جسم الإنسان سوف تظهر فيها رائحة الحلبة، وهي:

الأقدام.

بين الفخذين.

تحت الإبط.

الأعضاء التناسلية.

شعر العانة.

سرة البطن.

فتحة الشرج.

خلف الأذن.

باقي الجلد ولكن بدرجات بسيطة.

كيفية التخلص من رائحة الحلبة من الجسم

وبعد تناول مشروب الحلبة سوف تلاحظ ظهور رائحة الحلبة بشكل شديد وملحوظ خاصةً في فصل الصيف بسبب الشمس والجو الحار، ولكن كيف يتم التعامل مع هذه الرائحة الكريهة التي يكرهها الفرد وسوف يكرهها من حوله، موقع المواطن يذكر أكثر من طريقة لإزالة الرائحة من الجسم وهي:

استخدام مزيل العرق

استخدام مزيلات التعرق هي أكثر الوسائل شيوعًا واستخدامًا في هذا الأمر، حيث بعد الاستحمام يمكنك وضع مزيل للعرق حيث سوف يخفي رائحة الحلبة ورائحة العرق التي تراكمت طوال فترة الليل.

الصابون المضاد للبكتريا

هناك أنواع من أنواع الصابون تحتوي على مواد مضادة للبكتيريا، يساعد هذا الصابون على التخلص من البكتريا التي توجد على الجسم والتي تزيد من رائحة العرق الكريهة بسبب الحلبة.

محلول بيروكسيد الهيدروجين

وضع ملعقة صغيرة من هذا المحلول على كوب واحد من الماء والذي يعرف هذا الخليط باسم الماء الأكسجيني واستخدامه من خلال قطنة صغير ووضعها في المحلول وتطبيقها على الوجه أو المناطق التي يظهر فيها رائحة الحلبة مثل الإبط والفخذين وهكذا.

كيف تتخلص من رائحة الحلبة

وهناك سوف نتحدث عن الطرق المختلفة التي يتم اتباعها في تحضير الحلبة بطريقة لا تظهر له رائحة ولا تؤدي إلى العرق برائحة كريهة غير مرغوبة ولا محببة، فإن هناك طرق مختلفة باستخدام مواد ومكونات إضافية معينة تجعل مشروب الحلبة لا يؤدي إلى رائحة، ومنها:

بشر البرتقال

يمكنك وضع القليل من بشر البرتقال في الوعاء مع الحلبة والمياه وغليهم معًا، لا يظهر طعم قوي للبرتقال لأن نكهة الحلبة قوية، ولكن بالرغم من هذا سوف لا يظهر في الجسم رائحة كريهة بعد تناول الحلبة.

الزنجبيل والسكر

وضع السكر مع الحلبة في المياه مع الغليان من الطرق التي تساعد على التخلص من رائحة الحلبة الكريهة، بالإضافة إلى أنه يمكنك وضع القليل من الزنجبيل الأخضر أو الطازج مع الحلبة أثناء الغليان قبل الاستخدام.

أوراق البقدونس

وضع القليل من أوراق البقدونس الخضراء مع الحلبة أثناء الغليان يقلل من رائحة الحلبة بشكل كبير وملحوظ.

الشمر

يعتبر نبات الشمر أيضًا من أكثر النباتات والأعشاب التي تحتوي على رائحة طيبة ونفاذة يمكن أن تغطي على رائحة الحلبة بشكل كبير.

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