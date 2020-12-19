كيف تؤثر الوجبات السريعة والمشروبات الغذائية على صحة الانسان

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

حذرت دراسة من أن الأطعمة مثل الوجبات الجاهزة والوجبات السريعة مثل رقائق البطاطس والمشروبات الغازية يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 58٪.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، درس خبراء من إيطاليا النظم الغذائية وصحة 22000 شخص – ووجدوا أن الاستهلاك المنتظم لمثل هذه الأطعمة زاد معدلات الوفيات المبكرة بنسبة 26 في المائة.

وغالبًا ما تكون الوجبات السريعة المعالجة أسرع كثيرًا في طهيها – ويمكن تحضيرها في الميكروويف في أقل من 10 دقائق مقارنة بـ 30-40 دقيقة من تحضير الوجبة العادية.

زيادة خطر الوفاة

وقال الفريق إنه في حين تم توجيه العديد من الانتقادات إلى نسبة السكر العالية النموذجية في الأطعمة المصنعة ، فقد تأتي المشاكل من المعالجة نفسها.

وتتسبب أمراض القلب والدورة الدموية في ربع الوفيات أي 170 الف شخص متوفي في المملكة المتحدة كل عام.

و قالت عالمة الأوبئة ليسيا إياكوفيللو من جامعة إنسوبريا بإيطاليا: “الجهود الرامية إلى توجيه السكان نحو نظام غذائي أكثر صحة لم يعد من الممكن معالجته إلا من خلال حساب السعرات الحرارية.

نسب وفيات عالية

ودرست إياكوفيلو وزملائها في دراستهم العادات الغذائية وصحة 22000 شخص على مدى ثماني سنوات. ووجدوا أن هؤلاء الأشخاص الذين يتناولون بانتظام الأطعمة المصنعة بشكل كبير – أي 14.6 % من نظامهم الغذائي العام – كانوا أكثر عرضة بنسبة 26 % للوفاة المبكرة.

علاوة على ذلك، وجد أن هذه الأطعمة تزيد من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية على وجه التحديد بنحو 58 %.

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