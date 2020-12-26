كيف تحافظ على بطارية السيارة في الشتاء؟

المواطن - متابعة

تعتبر البطارية هي أسرع جزء في السيارة يتأثر بدرجة حرارة الجو، خاصةً البرودة الشديدة التي تعم العالم في فصل الشتاء.

وبسبب برودة المناخ تتأثر البطارية وتستغرق أطول وقت ممكن في مدة إعادة شحنها لكي تعمل بكفاءة، أما عن السبب العلمي لتأثر البطارية ببرودة الجو؛ فهو يأتي من تأثر المكونات الكيميائية التي تُصنع منها بحرارة الجو، مما يستلزم معاملات محددة يقوم بها صاحب السيارة ضرورية للمحافظة على نظافتها وصيانتها الدائمة، لتحصل منها على الأداء الأمثل لها بمنتهى الكفاءة.

وهناك عدد من النصائح والعوامل الهامة لاتباعها في الحفاظ على أداء بطارية السيارة، منها تقليل السير بالسيارة في الشتاء والجو بارد مسافات قصيرة بصورة متكررة كي يتمكن مولد السيارة من أن يعيد شحنها بكفاية.

كما يجب المداومة على عمل نظافة للبطارية بشكل دوري والتحقق منها ومن نظافة كافة التوصيلات والكابلات الخاصة بها، والعمل على تنظيف سطحها الخارجي دومًا بإزالة الغبار والأتربة منه باستمرار.

وأيضًا المداومة على فحص بطارية السيارة بحيث يتم التأكد باستمرار من عدم وجود تآكل في أطرافها؛ لأن التآكل له ضرره السلبي الذي يؤثر أساسًا على التوصيلات الكهربائية الخارجة من البطارية إلى السيارة فيقلل كفاءة التوصيلات.

ومن الضروري عدم تشغيل الراديو والإضاءة باستمرار إذا كان المحرك للسيارة متوقف حتى لا يسحب من البطارية فيقلل عمرها وينفذ طاقتها بسرعة، وفي بداية تشغيل السيارة بالشتاء قم بترك المحرك يعمل لوقت زيادة بضع دقائق؛ كي تسمح بشحن البطارية وتقليل مخاطر استنفاد طاقتها بسرعة.

وأيضًا عمل الصيانة الدورية لأنظمة الكهرباء بالسيارة قبل قدوم فصل الشتاء لتفادي حدوث الأخطاء والمشاكل الخاصة بالبطارية بسبب برودة الجو.

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