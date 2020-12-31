كيف سيؤثر البريكست على انتقالات اللاعبين في بريطانيا؟

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قد تكون النتيجة غير المتوقعة لقواعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجديدة التي ستحكم انتقالات اللاعبين في نافذة يناير هي زيادة عدد اللاعبين من الأقسام من البرازيل والأرجنتين والمكسيك.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، واعتبارًا من يوم رأس السنة الجديدة، سيتم تطبيق لوائح جديدة لتوقيع لاعبين أجانب على الأندية التي ترغب في التجنيد في الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، نتيجة مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.

التأثير على الانتقالات

في حين أن البريكست سيجعل من الصعب جلب لاعبي كرة القدم من أوروبا، فإن التغيير سيجعل من السهل تأمين لاعبين من أمريكا الجنوبية، وفقًا لمحللي التوظيف في كرة القدم.

وليس ذلك فحسب، بل يُنظر إلى بطولات الدوري في أمريكا الجنوبية على أنها ذات قيمة جيدة مقابل المال في أسواق الانتقالات الدولية، كونها مكانًا مفضلًا للتجنيد لأندية جنوب أوروبا، مثل بورتو.

حتى الآن، كانت الأندية قادرة على التعاقد مع اللاعبين بحرية إذا كانوا من مواطني دول في الاتحاد الأوروبي أو سويسرا، في حين كان يتعين على الأندية من دول أخرى في بقية العالم الالتزام بقواعد صارمة، ولكن في 31 ديسمبر، تتغير قواعد الهجرة مع وصولنا إلى نهاية “الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

شروط الدوري الإنجليزي الجديدة

وسيحتاج كل هؤلاء اللاعبين الآن إلى موافقة الهيئة الحاكمة (GBE) من الاتحاد الإنجليزي قبل أن يتمكنوا من التقدم للحصول على تأشيرة.

يمكن الحصول على موافقة الهيئة الحاكمة بسهولة نسبيًا للاعب دولي عادي أو لاعب نجم في نادٍ كبير، لكن سيحتاج اللاعبون الآخرون إلى تجميع 15 نقطة أو أكثر، بناءً على نظام التسجيل، والتي تأخذ في الاعتبار جودة الدوري والمسابقات التي يلعبون فيها.

وتم وضع جميع بطولات الدوري في البرازيل والأرجنتين والمكسيك في النطاق 3، مما يسهل التعاقد مع لاعبين من هذه البطولات بناءً على نظام النقاط الجديد.

ويقدر أن أكثر من 550 لاعبًا من تلك البطولات الثلاث في أمريكا الجنوبية يستوفون المعايير الجديدة حاليًا ويمكنهم الحصول على موافقة الهيئة الحاكمة بسهولة.

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