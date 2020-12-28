كيف يتفاعل كورونا مع خلايا الجسم؟

المواطن - متابعة

قدم علماء أول أطلس يوضح كيفية تفاعل المادة الوراثية الخاصة بـ فيروس كورونا الجديد مع البروتينات في الخلايا البشرية، وهو تقدم قد يوفر نقطة انطلاق لتطوير علاجات جديدة ضد كوفيد-19.

وبحسب ما ذكر موقع “timesofindia”، عن باحثين بمن فيهم باحثون من معهد Broad في الولايات المتحدة، فإن إحدى المهام الأكثر إلحاحًا هي فهم جميع التفاعلات الجزيئية بين الفيروس والخلايا التي يصيبها.

وأوضحوا أن الفهم التفصيلي لهذه التفاعلات سيساعد في تحديد العمليات في الخلايا المضيفة التي تفضل تكاثر الفيروس وتلك التي تنشط الجهاز المناعي للمضيف.

بينما يستخدم فيروس SARS-CoV-2 البروتينات المضيفة للتكاثر، قال العلماء: إنه حتى الآن لم يكن هناك فهم مفصل لجميع البروتينات التي تحدث في الخلايا البشرية والتي تتفاعل مع المادة الوراثية الفيروسية- RNA.

وفي البحث الحالي، المنشور في مجلة Nature Microbiology، أنشأ العلماء أول أطلس عالمي للتفاعلات المباشرة بين SARS-CoV-2 RNA والبروتينات الموجودة في الخلايا البشرية.

وحدد الباحثون أيضًا المنظمين المهمين لتكاثر الفيروس التاجي كورونا، قال العلماء: إن أطلس تفاعلات بروتين RNA يقدم رؤى فريدة من نوعها حول عدوى SARS-CoV-2؛ مما يتيح الانهيار المنهجي للعوامل التي تؤثر على تكاثر الفيروس، وإستراتيجيات دفاع المضيف، وهو شرط أساسي لتطوير علاجات جديدة.

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