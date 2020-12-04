كيف يتم إجراء دراسة جدوى زراعة فاكهة التنين؟

دراسة جدوى زراعة فاكهة التنين

فاكهة التنين من أغرب الفواكه الموجودة في العالم من حيث الشكل وطرق الزراعة، وغير منتشرة مثل باقي الفاكهة، وحتى تقوم بزراعتها فأنت في حاجة إلى دراسة جدوى زراعة فاكهة التنين واضحة.

فاكهة التنين

فاكهة التنين أو كما تعرف الدراجون فروت من أغرب الفواكه في الشكل والطعم، فهي تعتبر من الفواكه الاستوائية والتي توجد وتنمو في المناطق الاستوائية والشبه استوائية أيضًا، تحتوي على لون وأنواع متنوعة ومختلفة، ولكل نوع ولون له طعم ومذاق خاص به.

تحتوي الثمرة الواحدة من فاكهة التنين على حوالي 60 سعر حراري، وبالتالي فهي من أنسب الفواكه التي يتم تناولها في الرجيم أو الحمية الغذائية، فهي غير مرتفعة السعرات ويمكن تناولها بشكلها العادي او من خلال عصرها في الخلاط أو وضعها على سلطة الفواكه، بها حوالي 24 جرام من الكربوهيدرات.

الظروف المناسبة لزراعة فاكهة التنين

حتى يتم إجراء دراسة جدوى زراعة فاكهة التنين لابد من التعرف على الظروف المناسبة بشكل جيد التي لابد من توفيرها حتى نقوم بزراعة فاكهة التنين، وتحتاج هذه الثمرة لزراعتها ظروف مناسبة وهي:

المناخ

تحتاج فاكهة التنين إلى ظروف مناخية مناسبة لهذا الأمر، وهذه الظروف هي:

في فصل الصيف تحتاج الزراعة إلى رطوبة كافية.

في فصل الشتاء لا يجب تعرض النبات إلى درجة حرارة أقل من 50 ف.

لابد من تعرض المكان الذي ينمو فيه بشكل كلي لأشعة الشمس.

ينمو نبات فاكهة التنين على سطح البحر على ارتفاع من 100 إلى 800 متر.

التربة

يتم زراعة فاكهة التنين في نوعين من التربة، النوع الأول هو التربة الطينية، والنوع الثاني هو التربة الرملية، وفي كلتا النوعين لابد أن تتميز التربة بكونها خصبة صالحة للزراعة وتتميز بصرف جيد، وتكون غنية بمواد عضوية.

كيف تتم زراعة فاكهة التنين

حتى تتم زراعة فاكهة التنين بشكل جيد لابد من اتباع أكثر من خطوة بشكل مرتب ومتتالي حتى يتم زراعتها بشكل صحيح وسليم وفي النهاية نحصد السماد بشكل كامل، ويتم زراعة هذه الثمرة من خلال هذه الخطوات التي يذكرها لنا موقع المواطن:

اختيار المكان : أولًا نقوم باختيار مكان مناسب للزراعة معرض بشكل كامل أو بشكل مظلل إلى الشمس.

: أولًا نقوم باختيار مكان مناسب للزراعة معرض بشكل كامل أو بشكل مظلل إلى الشمس. مسافات الزراعة : يتم وضع دعامات خرسانية يتم غرس بها النيات وبين كل دعامة والأخرى مسافة حوالي 4 متر، في كل دعامة يتم وضع أكثر من 3 أو 4 نباتات.

: يتم وضع دعامات خرسانية يتم غرس بها النيات وبين كل دعامة والأخرى مسافة حوالي 4 متر، في كل دعامة يتم وضع أكثر من 3 أو 4 نباتات. تسميد النبات : بعد غرس النبات يتم وضع السماد مرة كل شهر بعد الزراعة، وبعد ذلك يتم وضع السماد مرة كل ثلاثة أشهر، ويتم استخدام سماد عضوي مركب.

: بعد غرس النبات يتم وضع السماد مرة كل شهر بعد الزراعة، وبعد ذلك يتم وضع السماد مرة كل ثلاثة أشهر، ويتم استخدام سماد عضوي مركب. قاعدة النبات : بعد بدء النبات في النمو قد تكون فروع النبات طويلة وثقيلة وفي هذه الحالة تحتاج إلى دعامة من الصخور على هيئة حرف T.

: بعد بدء النبات في النمو قد تكون فروع النبات طويلة وثقيلة وفي هذه الحالة تحتاج إلى دعامة من الصخور على هيئة حرف T. ري النبات : يتم متابعة النبات كل فترة وريها بالمياه مع تركها تجف كل فترة بين وقت الري والوقت الآخر أيضًا.

: يتم متابعة النبات كل فترة وريها بالمياه مع تركها تجف كل فترة بين وقت الري والوقت الآخر أيضًا. المواد العضوية : يتم وضع كمية من المواد العضوية حول النبات مع محاولة عدم لمس المادة لساق النبات حتى لا تتعرض للتعفن.

: يتم وضع كمية من المواد العضوية حول النبات مع محاولة عدم لمس المادة لساق النبات حتى لا تتعرض للتعفن. تقليم النبات: مع نمو النبات وملاحظة ظهور الفروع والجذور يتم تقليم وتنسيق النبات لإعطائها القوة مرة أخرى ويمكنك ربط الفروع معًا لتعريشها وجعلها مثل المظلة.

المشكلات التي يتعرض لها المحصول

من أكثر المشكلات التي يتعرض لها محصول نبات فاكهة التنين هي الآفات والحشرات التي تنمو وتظهر بشكل كبير حول هذه الزراعة، ومكافحة الحشرات التي تظهر في هذه المنطقة من أهم خطوات و مراحل زراعة النبات لأنها تنافس النبات على التغذية من التربة.

أيضًا الحشائش التي تظهر حوله لابد من نظيف البستان أو منطقة الزراعة بشكل مستمر من خلال الآلات التي تنظف التربة كي لا يتعرض النبات والتربة إلى الضرر والتلف، أيضًا الحشرات والآفات يتم مكافحتها والقضاء عليها من خلال هذه الطرق:

الاهتمام باستخدام المبيدات الحشرية والمواد التي تعمل على القضاء على النمل وباقي أنواع الحشرات التي تنمو في التربة مع الاهتمام بشراء مبيد حشري جيد وفعال.

في هذه الحالات ايضًا يتم استخدام مبيدات الفطريات النحاسية ولكن بجرعات مناسبة ومحددة حتى لا تؤثر على التربة أو على النبات.

أيضًا يتم استخدام المبيدات الفطرية الجهازية التي لها نتيجة فعالة ومؤثرة بشكل كبير جدًا في علاج حل الحشرات والآفات الزراعية.

دراسة جدوى زراعة فاكهة التنين

عندما تقرر زراعة فاكهة التنين سواء كان في منزلك أو في بستان أو مساحة أرض خارجية، فعليك اولًا أن تقوم بتحضير المتطلبات وتوفير الظروف المناسبة لزراعة النبات، مع وضع في الاعتبار أنه في حالة كان مشروع كبير للزراعة عليك ان تقوم بدراسة جدوى له.

دراسة جدوى زراعة نصف فدان من فاكهة التنين تكون كالتالي:

حتى تقوم بإنشاء هيكل نت بغطاء سيرام باستخدام خشب الكازورين سوف تكلف حوالي 40 ألف جنيه.

الشتلة الواحدة من فاكهة التنين يكون تكلفتها حوالي 250 جنيه، ولزراعة نصف فدان من فاكهة التنين سوف تحتاج حوالي 800 شتلة، وبالتالي يكون الإجمالي 200 ألف جنيه.

أما بالنسبة للأسمدة العضوية فتكلف حوالي 5000 جنيه.

وفي حالة توظيف عامل في الزراعة والأرض، يكون تكلف أجره في الشهر لكل سنة حوالي 24 ألف جنيه.

الأرباح المتوقعة من زراعة فاكهة التنين

الأرباح المتوقعة في أول السنة الثانية على إتمام المشروع تكون كالتالي:

بيع 800 شتلة يكون أرباحها 1600000 جنيه.

الشتلة الواحدة بها حوالي 25 ثمرة ويتم بيعهم بسعر 100 جنيه، وال 800 شتلة تستخرج 2000000 جنيه.

وإذا قمنا بجمع الأرباح بين الشتلات والثمرات يكون إجمالي الربح حوالي ثلاثة ملايين و600 ألف جنيه.

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