لاعبو الاتحاد يمتنعون عن الحديث بعد إسقاط الباطن بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

امتنع لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد عن الإدلاء بأي تصريحات إعلامية وذلك بعد الفوز على الباطن اليوم الخميس بالجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب امتناع لاعبي الاتحاد عن التصريحات الإعلامية

وقال الإعلامي الرياضي علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر” إن معظم لاعبي العميد امتنعوا عن الحديث الإعلامي بسبب التركيز في مباراة الشباب التي ستُقام في إياب نصف نهائي البطولة العربية في الرابع من يناير المقبل.

وكان العميد تعادل في لقاء الذهاب مع الشباب في الرياض بنتيجة هدفين لكل فريق، ويحتاج العميد للفوز أو التعادل السلبي أو التعادل بنتيجة هدف لكل فريق من أجل الوصول لنهائي البطولة العربية.

العميد يصعد للمركز الثالث

وتمكن الاتحاد من الفوز على الباطن بنتيجة هدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، ليحتل المركز الثالث بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الباطن عند 11 نقطة في المركز الـ11.

وكان البرازيلي رومارينيو تمكن من تسجيل هدفي العميد في شباك الباطن اليوم.

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