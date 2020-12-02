لاعبو الشباب والاتحاد يصلون ملعب المباراة

المواطن - مروة نبيل

وصل، قبل قليل، لاعبو الشباب والاتحاد إلى ملعب الأمير خالد بن سلطان في العاصمة الرياض، استعدادًا لمباراتهما المقرر إقامتها اليوم.

وصول لاعبو الشباب والاتحاد

ونشر حساب الاتحاد العربي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول لاعبي الشباب والاتحاد إلى ملعب المباراة قبل ساعتين تقريبًا من انطلاق مواجهتهما في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية.

وشهد ملعب الأمير خالد بن سلطان اليوم أعمال التعقيم والاحترازات الصحية التي نفذتها اللجنة الطبية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نصف نهائي البطولة العربية

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الشباب والاتحاد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، يوم 4 يناير المقبل، وسيواجه الفائز الفريق المتأهل من مباراة الإسماعيلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ضد الرجاء البيضاوي في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية، ونجح في الفوز عليه بهدف دون رد، وفي انتظار مواجهة الإياب لحسم هوية المتأهل.

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