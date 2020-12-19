لاعب في الاتحاد يُقرر فسخ عقده وعدم العودة مجددًا

المواطن - محمد سمعه

اتخذ أحد لاعبي الفريق الكروي الأول في الاتحاد، والمعار حاليًا خارج النادي قرارًا بفسخ العقد وعدم العودة مجددًا للعميد خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة Telegraf الصربية عن أن اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو قرر فسخ عقده مع العميد وذلك للاستمرار في صفوف نادي النجم الأحمر الصربي بالمرحلة المقبلة.

نجم الاتحاد المعار يفضل البقاء في صفوف النادي الصربي

وأضافت الصحيفة إلى أن سانوجو سيبقى في صفوف نادي النجم الأحمر الذي يلعب حاليًا معه على سبيل الإعارة.

وكان سانوجو انضم لنادي النجم الأحمر في يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة عام من العميد.

حقيقة اهتمام العميد بضم السومة

وفي وقت سابق، رد أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد على حقيقة ما تردد مؤخرًا حول اهتمام العميد بضم النجم السوري عمر السومة لاعب النادي الأهلي.

وكان رياض المزهر مراسل القنوات الرياضية السعودية قال إن السومة لم يصل لاتفاق مع إدارة الراقي حيث يُفضل اللاعب السوري دخول الفترة الحرة، كونه لديه العديد من العروض الرسمية منها عرض مُغرٍ من نادي الاتحاد، الذي يفوق عرض الراقي ماليًا.

ورد صادق دياب على مراسل القناة الرياضية السعودية قائلًا عبر حسابه في تويتر: “إشارة إلى ما ذكره مراسل إحدى القنوات عن رغبة الاتحاد في ضم لاعب محترف في أحد الأندية المحلية، وتجهيزها لعرض مالي لذلك، يؤكد مجلس إدارة العميد عدم صحة ذلك والثقة كاملة في كافة لاعبي الفريق الموجودين الآن على القائمة لاستكمال مسيرتهم القوية مع الفريق. والله الموفق”.

شارك الخبر