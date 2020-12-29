لاعب مفاجئ يعوض غياب هيون سو

المواطن - مروة نبيل

أصبح المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو في ورطة بعد غياب المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، ويسعى لتجهيز لاعب بديل للمشاركة ضد الشباب.

كويلار يعوض هيون سو

وأكد الصحافي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن لوشيسكو يضع كويلار خياره الأول كقلب دفاع في مباراة الهلال المقبلة أمام الشباب، نظرًا لظروف الإصابات في الفريق.

وخضع جانغ هيون سو لجلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة في مقر نادي الهلال، أمس الاثنين، وذلك بعد تعرضه لإصابة في مفصل القدم، وستتضح مدة برنامجه العلاجي خلال اليومين المقبلين.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من إصابات عديدة، حيث تضم قائمة المصابين كل من؛ حارس المرمى عبدالله المعيوف، جانغ هيون سو، سالم الدوسري، علي البليهي، متعب المفرج، مدالله العليان وياسر الشهراني.

الهلال في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الشباب المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يحتل الليوث المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

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