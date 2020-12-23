لا حالات اشتباه بكورونا بين الزائرين والمعتمرين والمصلين

المواطن - مكة المكرمة

قال وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، إنه لم يتم تسجيل أي حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد حتى الآن بين الزائرين والمعتمرين والمصلين.

فيديو | شؤون الحرمين تكثف جهودها الاحترازية لسلامة المعتمرين والمصلين.. ووكيل الرئيس العام لشؤون الحرمين لـ #الإخبارية: كاميرات حرارية على مداخل المسجد الحرام للتأكد من سلامة قاصديه pic.twitter.com/ZZM9MtVjy0 — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 22, 2020

وشدد المنصوري، خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية، على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأنه يجرى متابعة كل المستجدات الخاصة بالفيروس والتعليمات، ومدى تطبيق الإجراءات بشكل دوري مع وزارة الصحة.

وتابع أنه يجرى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية بشكل مستمر وفي مقدمتها تعقيم ساحات وأروقة المسجد الحرام وصحن المطاف، مع استمرار التباعد في الصلاة والطواف، وكذلك تركيب كاميرات حرارية على مداخل المسجد الحرام للتأكد من سلامة قاصديه.

شارك الخبر