لا راحة لنجوم الاتحاد رغم الفوز على الوحدة

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لنادي الاتحاد، عدم إعطاء راحة لنجوم الفريق الكروي الأول بعد الانتصار أمس الأحد على حساب نادي الوحدة بنتيجة 2-1 بالجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد مباراة الشباب والاتحاد

وجاء قرار كاريلي، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة نادي الشباب يوم الجمعة المقبل، بالجولة الثامنة من دوري المحترفين.

وذكر الإعلامي الرياضي علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر” أن الجهازين الفني والإداري رفضا منح لاعبي العميد راحة عن التدريبات اليوم الاثنين، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة فريق الشباب.

العميد في المركز الرابع

وارتفع رصيد نادي الاتحاد بعد الفوز على الوحدة إلى النقطة رقم 12 ليحتل بهم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد نادي الوحدة عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر.

بماذا علّق جستنيه على تألق رومارينيو ؟

وفي وقت سابق، أشاد الإعلامي والناقد الرياضي عدنان جستنيه باللاعب البرازيلي رومارينيو بعد تألقه في لقاء الوحدة أمس الأحد.

وغرد جستنيه قائلًا عن اللاعب البرازيلي: ” لاعب فنان ومبدع وفوق ذلك محترم، جدًا يُجبرك على احترامه وذلك في أسلوب تعامله مع الإدارة وزملائه اللاعبين بالنادي والمنافسين بالملعب، إضافة إلى الحكام، في رأسه كورة ولا شيء غير الكورة، لاعب محترف فلوسه حلال”.

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