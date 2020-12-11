لبناني الأصل.. وفاة جوزيف صفرا أغنى رجل في البرازيل

المواطن - متابعة

توفي أمس الخميس الرجل الأغنى في البرازيل، وهو اللبناني الأصل جوزيف صفرا، عن عمر ناهز الـ82 عامًا، الموصوف أيضًا بأغنى مصرفي بالعالم، بثروة 119 مليار ريال برازيلي “تعادل 23 مليارًا و200 مليون دولار”.

وأوضحت مجلة Forbes الأميركية الاقتصادية، أن جوزيف صفرا تزوج في 1969 من Vicky Sarfati الأم، وله منها أربعة أبناء، ولم يرد في وسائل الإعلام البرازيلية، ولا بإفادة أصدرها المكتب الإعلامي لمجموعة صفرا المالية في البرازيل، شيء عن الحالة الصحية لصفرا قبل وفاته، سوى أنه فارق الحياة في سان باولو، المدينة التي هاجر إليها في خمسينيات القرن الماضي من بيروت، حيث ولد في 1938 لأبوين يهوديين لبنانيين، ومنها هاجر بخمسينيات القرن الماضي لمواصلة أعمال تجارية بدأها والده يعقوب في البرازيل.

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