لبنان تسجل 2056 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

سجّلت لبنان 2056 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 150933 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 105033، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1234 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه: إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

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