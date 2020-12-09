لجنة الحكام تجتمع اليوم لمناقشة الأخطاء

المواطن - مروة نبيل

تعتزم لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة الإسباني فرناندو تريساكو، عقد اجتماع، اليوم الأربعاء، لمناقشة الأخطاء التحكيمية.

لجنة الحكام تجتمع:

ومن المقرر أن تجتمع لجنة الحكام الرئيسية اليوم، بسبب ردود الفعل الغاضبة خلال الجولات الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولمناقشة أبرز القرارات التحكيمية الجدلية.

وأضاف الإعلامي عبدالله العضيبي، أنه وفقًا لمصادر برنامج “الديوانية” على “القنوات الرياضية السعودية”، أن هذا الاجتماع منتظر من جميع الأندية، في ظل حالة الغضب الشديدة من الأخطاء التحكيمية خلال الجولة السابعة وما قبلها من جولات.

دوري محمد بن سلمان:

وشهدت مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أخطاء تحكيمية عديدة، حيث انتقد مدرب النصر، البرتغالي روي فيتوريا حكم مواجهته ضد الاتفاق، كما تقدمت إدارة التعاون بشكوى رسمية ضد الحكم شكري الحنفوش.

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة، كالتالي، الهلال في الصدارة بـ19 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الشباب، ثم الأهلي برصيد 13 نقطة، يليه الاتحاد بـ13 نقطة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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