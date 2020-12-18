لجنة تحكيم مهرجان الإبل تعلن أسماء المتأهلين عن فئة دق للوني الحمر والشقح

المواطن - واس

أعلنت لجنة التحكيم بالنسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أسماء المتأهلين عن فئة “دق” للوني الحمر والشقح، والتي ستعرض بعد غد لتحديد أصحاب المراكز الخمسة الأولى في اللونين.

وبرز في “دق الحمر” عبدالمحسن صالح الراجحي كأقوى المتأهلين بنصف المقاعد، مما يجعله المرشح الأقوى للمحافظة على لقبه الذي أحرزه في النسخة الماضية، بعد أن حقق المركزين الأول والثالث.

كما ضمت قائمة المتأهلين العيال بن دغش الدوسري وعبدالرحمن عايش الشمري وعبدالله محمد العتيبي وعبدالله هادي الجعيدي إلى جانب الكويتي عبدالله عبدالمحسن التويجري.

وبرز في قائمة المتأهلين في فئة فردي “دق الشقح” إبراهيم عبدالله المهيدب في أول دخول له بمنافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بعد شرائه منقية مقعد الأحيمر متصدر شوط “شلفا ولي العهد” في النسخة الماضية.

وقد سجل المهيدب حضوره في “فردي الدق” بثلاث فرديات، إلى جانب متصدر النسخة الماضية في “فردي الدق” بندر فهاد السعدي، ويدخل كذلك بفرديتين هادي عبدالله الدوسري الحاصل على المركز الثاني في النسخة الماضية، وموسى عبدالعزيز الموسى صاحب المركزين الثالث والرابع، كما تضم قائمة المتأهلين عبدالرحمن عمير القحطاني وعبدالله مبارك الدوسري.

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