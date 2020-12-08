لقطة إنسانية لضابطين ينقذان كلبًا من بحيرة مجمدة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أبرزت صحيفة ديلي ميل البريطانية، صورًا لإنقاذ كلب من قبل ضابطين بعد أن علقت في بحيرة مجمدة جزئيًّا في حديقة في الصين.

وتُظهر اللقطات الحيوان العاجز وهو يتذمر طلبًا للمساعدة، بينما يتشبث بحافة الجليد، بينما هرعت الشرطة لإنقاذ الحيوان، وأخيرًا تم إنقاذ الكلب وإعادته إلى صاحبه بعد أن أخرجه منقذه من الماء المتجمد عن طريق مسك مخلبه.

لقطة إنسانية:

ووقع الحادث صباح الأحد في حديقة بينغ هي في بولي، وهي مدينة تقع في أقصى غرب الصين بمنطقة شينجيانغ، وفقًا لحساب الشرطة المحلية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم استدعاء ضابطين إلى مكان الحادث من قبل صاحب الحيوانات الأليفة، الذي قال: إن الكلب قد سقط عن طريق الخطأ في الماء.

ويقال: إن درجة الحرارة في ذلك اليوم كانت حوالي 16 درجة مئوية تحت الصفر (3.2 درجة فهرنهايت)، وتُظهر لقطات الكاميرا رجال الشرطة وهم يندفعون عبر الحديقة وهم يهرعون لإنقاذ الحيوان.

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