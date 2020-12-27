لماذا طلب الأهلي نقل مباراته أمام التعاون بـ دوري محمد بن سلمان ؟

المواطن - محمد سمعه

تقدمت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة بطلب رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك حول نقل مباراة الراقي ضد التعاون بالجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء طلب إدارة الراقي بعدما جهز طارق كيال رئيس الجهاز الإداري في الراقي طلبًا لنقل المباراة من ملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجد إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز في الشرائع، وذلك بسبب معاناة لاعبي الراقي من اللعب في ملعب الرديف لصغر مساحاته وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”.

وأكدت إدارة الراقي على أنها تواصلت مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين ووافقوا بشكل شفهي على نقل مباراة التعاون، لكنهم ينتظرون الموافقة الرسمية من اتحاد القدم السعودي.

يذكر أن الأهلي لعب مباراتين فقط على ملعب الرديف للجوهرة المشعة، حيث خسر من العين في كأس الملك وفاز على الفتح في الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

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جدير بالذكر أن الراقي سيواجه نادي الرائد اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري المحترفين.

ويحتل الراقي حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد 19 نقطة.

وفي وقت سابق، قرر المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني لـ الأهلي التخلص من لاعبين اثنين، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

ويُقدم الراقي تحت قيادة فلادان، أداءً جيدًا مع تحقيق نتائج إيجابية ساهمت في وصول الراقي للمركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقالت صحيفة ” الشرق الأوسط” إن فلادان يريد الاستغناء عن الألماني ماركو مارين واللاعب البرازيلي لوكاس ليما الظهير الأيسر وضم ظهير أيسر محلي بدلًا منه مع الحصول على خدمات مدافع أجنبي.

كما طلب فلادان قيد اللاعب البوسني ألفيس ساريتش في القائمة التي ستشهد تغييرات في صفوف الأهلي مع حلول الميركاتو الشتوي في يناير الذي يبدأ في السعودية خلال الفترة من 11 يناير حتى السابع من فبراير المقبل.

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