لهذا السبب.. الأمن العام يجدد التحذير من الـ فوركس

المواطن - محمد داوود - جدة

في وقت جدد الأمن العام التحذير بشأن إعلانات الفوركس المشبوهة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حذر المحلل الاقتصادي الدكتور محمد المحجوب ، أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا في إعلانات “فوركس” والإغراءات التي توجهها للمشتركين ومنها منح مبلغ رمزي بالدولار كهدية عند فتح المحفظة.

الإيقاع في الفخ

وقال في تصريحات لـ”المواطن”، إن أفراد المجتمع السعودي معروفون بالطيبة ودماثة الأخلاق وحسن النوايا وهذه الصفات قد تستغل من قبل بعض الأفراد العاملين في مجال الفوركس في دول خارجية ، إذ يتم الإيقاع بالأفراد وخصوصًا الذين لا يملكون أي خبرة في الأمور المالية والاستثمار ، وذلك من خلال وضع بعض الإغراءات المالية لإيقاعهم في الفخ إلى أن يتمكنوا تمامًا من الشخص فيتم الإعلان لاحقاً وبعد شفط حصيلة تعب السنين عن خسارتهم في المحفظة وأن كل أموالهم ذهبت من غير رجعة ، وهذه الفئة في الواقع هي عصابات مدربة تعمل في التجارة المشبوهة ، ويمارسون كل أنواع وسائل الضغط في إقناع الفرد بضرورة المشاركة والاستثمار في الفوركس.

صعوبة ملاحقة الشركات

وخلص المحجوب إلى القول، إن شركات الفوركس غير المرخصة تصل لضحاياها عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وعند الوقوع ضحايا فأنه من الصعب ملاحقة الشركات الإلكترونية الوهمية كونها دون صفة تجارية أو قانونية، لذا جاء تحذير الأمن العام للتأكيد على تجاهل أي رسائل مجهولة وعدم التجاوب لأي جهات خارجية مشبوهة، فخير نصيحة للأفراد اختيار استثمارات نظامية في البنوك السعودية لأنه في حال الاختلاف فإنه يمكن اللجوء إلى مؤسسة النقد أو سوق المال أو الجهات المختصة.

تحذير الأمن العام

وكان الأمن العام قد حذر المواطنين والمقيمين من خطورة التعامل مع شركات الفوركس غير المُرخصة.

وقال الأمن العام في تغريدة عبر حسابه في “تويتر: “لا تستقبل أي مكالمات أو رسائل مبهمة من جهات غير رسمية”.

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