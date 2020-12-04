لهذه الأسباب امنعوا صغاركم عن مياه الأمطار

المواطن - محمد داوود - جدة

دعا استشاري الأطفال الدكتور حسن ياسين، الآباء والأمهات إلى توجيه وتحذير أطفالهم بعدم تناول مياه الأمطار التي تشهدها معظم مناطق السعودية أو اللعب فيها.

وأضاف في تصريحات إلى “المواطن“، أن معظم الأطفال يستمتعون بمياه الأمطار ويلعبون عند هطولها وقد يتناولونها أيضًا، وهذا الأمر غير صحي إذ تحتوي مياه الأمطار على نسبة عالية من الشوائب نتيجة اختلاطها بالغبار المحمول بذرات الأتربة لذا يجنب تنبيه الأطفال بذلك.

نزلات البرد والرشح:

وبين أنه مع تغير الأجواء والتقلبات الجوية التي تشهدها بعض المناطق فإنه ينصح بمنع خروج الأطفال وتعرضهم لمياه الأمطار؛ لأن ذلك سوف يعرضهم لنزلات البرد والرشح بسهولة، بجانب إمكانية تعرضهم لإصابات- لا سمح الله- في حال سقوطهم، وخصوصًا في الحفر وما شابه ذلك.

مخاطر ملامسة الأسلاك:

وشدد على ضرورة إبعاد الأطفال عن الأسلاك المكشوفة والكيابل ونصحهم بعدم ملامسة أي أسلاك في حال خروجهم عند هطول الأمطار؛ حتى لا يتعرضوا لأي التماسات كهربائية، كما ينصح بإغلاق نوافذ المنازل بشكل جيد، والحرص على إزالة جميع المياه من مداخل المنازل؛ حتى لا تشكل المستنقعات البسيطة بؤر لتوالد الحشرات وبيئة خصبة لها، وخصوصًا البعوض الذي يترك يرقاته في التجمعات المائية مما يشكل خطرًا من الأمراض ،وتحديدًا حمى الضنك الذي يسببه بعوض الآيدس إيجبتاي.

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