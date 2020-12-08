لوشيسكو: الهلال يظهر دائمًا شخصية البطل

المواطن - مروة نبيل

أشاد مدرب نادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، بأداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ضد الرائد، مؤكدًا أن الزعيم دائمًا ما يظهر شخصية البطل.

لوشيسكو يُشيد باللاعبين:

وقال لوشيسكو خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “نحن نُظهر دائمًا شخصية البطل، وأهنئ اللاعبين على روحهم القتالية العالية”.

وأضاف المدرب الروماني: “سيطرنا وتحكمنا كليًّا في المباراة.. لم نوفق في التسجيل مبكرًا، لكننا لم نستسلم وسجلنا هدفًا، وانتصرنا على فريق صعب، كان ندًّا قويًّا لنا”.

وتابع لوشيسكو: “لا يهمني تعثر المنافسين، وكذلك لاعبو الفريق لا يهمهم الأمر.. ما يهمنا هو أن نستعد لكل مباراة بالشكل الذي تستحقه، وتوسيع الفارق مع أقرب المنافسين”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “علينا أن نحافظ على عقلية الانتصار وتطويرها، ومواصلة العمل والتركيز، لأن الوجود في نادٍ كالهلال، يجعلك حريصا على بذل 100% من عطائك، أنا راض عن أداء الفريق.. ولدينا الحوافز التي تجعلنا نرغب في المزيد من الإنجازات”.

البليهي يقود الهلال لتجاوز الرائد:

واحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة الرائد ضد الهلال، وانتهت بفوز الزعيم بهدف دون رد سجله علي البليهي من كرة رأسية مميزة في الدقيقة 84، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 19 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الريداوي عند 10 نقاط في المركز الثامن.

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