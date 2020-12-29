لوشيسكو : دوري محمد بن سلمان صعب جدًا وأقوى من الروماني

المواطن - مروة نبيل

أشاد مدرب نادي الهلال، رازفان لوشيسكو بمستوى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدًا أنه أفضل من نظيره الروماني.

لوشيسكو يُهاجم منتقدي

وهاجم لوشيسكو من ينتقدونه بسبب تركه أوروبا والعمل في السعودية، وتأكيدهم على أنه جاء إلى الهلال من أجل المال فقط، خاصة أنه يتقاضى الآن 3 أضعاف راتبه السابق في نادي باوك.

وعلق مدرب نادي الهلال في مقابلة مصورة لموقع gps.pro الروماني، قائلًا: “لا يقول هذا إلا الجهلاء، ويجب على من لا يعلم ألا يتكلم فيما لا يعنيه”.

دوري محمد بن سلمان صعب جدًا

وتابع: “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين صعب جدًا، وكل فريق يضم 7 محترفين أجانب، متميزين، بالإضافة إلى اللاعبين المحليين الذي يمتلكون قدرات فنية وبدنية عالية أيضًا”.

وأضاف لوشيسكو: “لكنهم قد يرتكبون الأخطاء، تحت الضغط، ويحدث ذلك في أي مكان، نلعب ونتدرب في درجات حرارة ما بين 38 و39 درجة، وهذا جهد إضافي على اللاعبين”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “البطولة في السعودية تتمتع بوجود مدربين على مستوى عالٍ من كل القارات، وهذه ميزة إضافية للمسابقة، وهناك بينهم من أتى من أجل المال فقط أيضًا”.

وبسؤال لوشيسكو عن “ماذا لو جئت بنادي الهلال إلى الدوري الروماني؟”، علق قائلًا: “لا أريد عقد مثل تلك المقارنات، لكن الكرة السعودية أعلى بكثير من رومانيا”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “الرواتب تتأخر عن موعدها، مثل أي مكان في الدنيا، لكن في الهلال تؤخذ مثل هذه الأمور بصرامة تامة، وإذا حدث أي تأخير نكون على علم بذلك، كل الأمور تسير وفق نظام محترم في النادي”.

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