ليفربول يُنهي دور المجموعات بتعادل مخيب ضد ميتييلاند

المواطن - محمد سمعه

أنهى نادي ليفربول الإنجليزي مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بالتعادل الإيجابي مع فريق ميتييلاند الدنماركي؛ بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة السادسة بمرحلة دور المجموعات.

الشوط الأول من مباراة ليفربول وميتييلاند:

وكانت الأسبقية لصالح فريق الريدز الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر نجمه المصري محمد صلاح بالثانية الـ56 من عمر المباراة.

وحاول فريق ميتييلاند، بعد ذلك البحث عن إحراز هدف التعادل في شباك الريدز ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف دون رد.

الشوط الثاني من مباراة الريدز وميتييلاند:

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق ميتييلاند من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب ألكسندر سكولز بالدقيقة الثانية والستين من ركلة جزاء.

وسجل اللاعب الياباني مينامينو هدفًا ثانيًا لـ الريدز بالدقيقة الـ91 ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود لمسة يد.

يذكر أن الريدز وأتالانتا الإيطالي تأهلا سويًّا عن المجموعة الرابعة لدور الـ16.

وكان المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، دخل التاريخ من بابه الواسع، وذلك بعد أن سجل هدفًا في شباك فريق ميتييلاند بالثانية الـ56.

ونجح صلاح في إحراز الهدف الأول لـ الريدز بالثانية الـ56 بعدما استغل خطأ مدافعي فريق ميتلاند، لينفرد بحارس مرمى الفريق الدنماركي ويضع الكرة بين أقدامه، معلنًا تسجيل الهدف الأول لـ الريدز.

وبعد هذا الهدف، سجل محمد صلاح 22 هدفًا لـ الريدز في دوري أبطال أوروبا، ليكون الهداف التاريخي للفريق الإنجليزي في البطولة الأوروبية متفوقًا على الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد لاعب الريدز السابق الذي سجل 21 هدفًا للريدز في 73 مباراة خاضها بـ دوري أبطال أوروبا.

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