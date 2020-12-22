مؤتمر الصحة يستعرض تحور فيروس كورونا وتأثير السلالات الجديدة

المواطن - الرياض
تستعرض وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتحور فيروس كورونا، أهم المعلومات عن تحور الفيروس والسلالات الجديدة للفيروس في بعض الدول.
يتحدث خلال المؤتمر كل من:
– د. محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة
– د. عبدالله عسيري استشاري الأمراض المعدية الوكيل المساعد للصحة الوقائية.
– د. أحمد حمدان الجديع أستاذ الصيدلة الإكلينيكية الوكيل المساعد للخدمات الطبية المساعدة
– د. عبدالله القويزاني استشاري الأمراض المعدية ومكافحة العدوى والوبائيات
ويستعرض المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة عدة محاور كالتالي:
• تحور الفيروسات
• ظهور سلالات جديدة للفيروس في بعض الدول
• تأثير التحور على قوة الفيروس
• تحور الفيروسات في المملكة العربية السعودية
• ما هي أسباب إيقاف السفر
• تأثير التحور الجيني للفيروس