مؤتمر الصحة يستعرض تحور فيروس كورونا وتأثير السلالات الجديدة

المواطن - الرياض

تستعرض وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتحور فيروس كورونا، أهم المعلومات عن تحور الفيروس والسلالات الجديدة للفيروس في بعض الدول.

يتحدث خلال المؤتمر كل من:

– د. محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة

– د. عبدالله عسيري استشاري الأمراض المعدية الوكيل المساعد للصحة الوقائية.

– د. أحمد حمدان الجديع أستاذ الصيدلة الإكلينيكية الوكيل المساعد للخدمات الطبية المساعدة

– د. عبدالله القويزاني استشاري الأمراض المعدية ومكافحة العدوى والوبائيات

ويستعرض المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة عدة محاور كالتالي:

• تحور الفيروسات

• ظهور سلالات جديدة للفيروس في بعض الدول

• تأثير التحور على قوة الفيروس

• تحور الفيروسات في المملكة العربية السعودية

• ما هي أسباب إيقاف السفر

• تأثير التحور الجيني للفيروس

شارك الخبر